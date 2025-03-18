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Главный тренер «Трактора» оценил состояние травмированных игроков команды

Главный тренер «Трактора» оценил состояние травмированных игроков команды
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил состояние травмированных игроков команды — защитников Логана Дэя и Стивена Кэмпфера, а также нападающего Андрея Светлакова.

— Есть ли новости по Кэмпферу, Дэю и Светлакову?
— Это незначительные травмы, мы ожидаем, что они будут играть в плей-офф. Сыграют ли они в следующем матче, я не знаю, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победа во встрече с петербургским СКА со счётом 4:2 позволила «Трактору» гарантировать себе первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Челябинский клуб в первом раунде плей-офф встретится с восьмой командой Востока.

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