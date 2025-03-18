Роман Ротенберг рассказал, будет ли Евгений Кузнецов играть в плей-офф КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, будет ли нападающий Евгений Кузнецов играть в плей-офф. Звёздный форвард находится в списке травмированных из-за сотрясения.

— Как себя чувствует Кузнецов, увидим ли мы его в плей-офф?

— Он проходит программу лечения. У меня нет ответа на этот вопрос. Он лечится, уже приступил к лёгким тренировкам, но это полностью в компетенции медиков, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

32-летний Кузнецов стал игроком СКА летом 2024 года. В 38 матчах за команду он набрал 37 (12+25) очков. В последний раз Евгений выходил на лёд 22 февраля в игре с «Куньлунем» (4:6). С тех пор нападающий восстанавливается после травм.