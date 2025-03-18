Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: у СКА была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми

Р. Ротенберг: у СКА была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о прогулке с хоккеистами петербургской команды по одному из занменитых районов города Челябинска перед матчем с местным «Трактором».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

— Почему вместо раскатки провели прогулку по ЧТЗ?
— У нас часто такие прогулки, особенно на выезде. Вчера потренировались, сегодня была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми на улице. Мы делаем это очень часто, всё зависит от ситуации, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА уступил «Трактору» в Челябинске со счётом 2:4. Матч прошёл на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» обыграл СКА и гарантировал себе первое место на Востоке по итогам регулярки КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android