Р. Ротенберг: у СКА была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о прогулке с хоккеистами петербургской команды по одному из занменитых районов города Челябинска перед матчем с местным «Трактором».
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4) 1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5) 2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5) 2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5) 3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5) 4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)
— Почему вместо раскатки провели прогулку по ЧТЗ?
— У нас часто такие прогулки, особенно на выезде. Вчера потренировались, сегодня была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми на улице. Мы делаем это очень часто, всё зависит от ситуации, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, СКА уступил «Трактору» в Челябинске со счётом 2:4. Матч прошёл на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова».
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