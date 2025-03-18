Р. Ротенберг: у СКА была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о прогулке с хоккеистами петербургской команды по одному из занменитых районов города Челябинска перед матчем с местным «Трактором».

— Почему вместо раскатки провели прогулку по ЧТЗ?

— У нас часто такие прогулки, особенно на выезде. Вчера потренировались, сегодня была прогулка по ЧТЗ, увидели реальную жизнь, пообщались с людьми на улице. Мы делаем это очень часто, всё зависит от ситуации, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА уступил «Трактору» в Челябинске со счётом 2:4. Матч прошёл на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова».