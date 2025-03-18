Главный тренер «Авангарда» отреагировал на смерть бывшего нападающего омского клуба

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отреагировал на смерть бывшего нападающего омского клуба Фёдора Малыхина, тело которого нашли сегодня в собственной квартире. Бывший хоккеист скончался в возрасте 34 лет.

«Прежде чем начать свой комментарий по сегодняшней игре, я хотел бы от лица всего клуба, от болельщиков, от игроков, от персонала и от тренерского штаба выразить глубочайшие соболезнования семье Фёдора Малыхина, который сегодня скончался. Это очень печальная новость. У него по-прежнему было много друзей в нашей команде. Мы очень опечалены этим известием», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.