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Билялетдинова поздравили с юбилеем, Комтуа забил в овертайме. Яркие фото победы «Динамо»

Билялетдинова поздравили с юбилеем, Комтуа забил в овертайме. Яркие фото победы «Динамо»
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18 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

В начале матча символическое вбрасывание провёл бывший тренер «Динамо» Зинэтула Билялетдинов, которому недавно исполнилось 70 лет.

Лучшие кадры со встречи «Динамо» – «Авангард» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Голами в основное время в составе московского «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский, Никита Гусев и Павел Кудрявцев. За «Авангард» отличились Семён Чистяков, Иван Игумнов и Константин Окулов. Отметим, что омичи отыграли две шайбы чуть больше чем за минуту в концовке основного времени и перевели матч в овертайм. Победную шайбу «Динамо» забросил Макс Комтуа.

После победы над «Авангардом» московское «Динамо» гарантировало себе второе место на Западе по итогам регулярного чемпионата.

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