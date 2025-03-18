Билялетдинова поздравили с юбилеем, Комтуа забил в овертайме. Яркие фото победы «Динамо»

18 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

В начале матча символическое вбрасывание провёл бывший тренер «Динамо» Зинэтула Билялетдинов, которому недавно исполнилось 70 лет.

Лучшие кадры со встречи «Динамо» – «Авангард» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Голами в основное время в составе московского «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский, Никита Гусев и Павел Кудрявцев. За «Авангард» отличились Семён Чистяков, Иван Игумнов и Константин Окулов. Отметим, что омичи отыграли две шайбы чуть больше чем за минуту в концовке основного времени и перевели матч в овертайм. Победную шайбу «Динамо» забросил Макс Комтуа.

После победы над «Авангардом» московское «Динамо» гарантировало себе второе место на Западе по итогам регулярного чемпионата.