Ги Буше — об игре «Авангарда» в матче с «Динамо»: чего мы ожидали, так всё и получилось

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ).

«Что касается игры, то сегодня получился боевой матч. Мы знали, что «Динамо» — это сильная команда, которая здорово идёт. Мы разбирали видео и прекрасно понимали, что на протяжении всех 60 минут нас ждёт плотная игра. Так и получилось. Опять-таки нас сегодня подвели удаления. Где-то мы проводили неправильные смены, в том числе в большинстве. Но в итоге всё закончилось со счётом 3:3. Поэтому, чего мы ожидали, так всё и получилось.

— В последнее время ваша команда позволяет соперникам создавать больше опасных моментов, чем было раньше. Почему?

— Всё дело в том, что в последнее время мы встречаемся с топовыми соперниками. Мы создаём – они создают. Это абсолютно нормально. Московское «Динамо» играет в отличный хоккей последние два месяца, но основное время закончилось вничью. Поэтому всё шло на равных. Мы ожидали, что они будет действовать здорово и напористо, потому что они отлично играют в нападении.

Ещё бы хотел заметить, что в последних двух встречах соперникам удавалось реализовать большинство. Технически наш игрок уже вернулся на лёд и меньшинство закончилось, но по факту он ещё не успел вернуться в игру. Поэтому в прошлом и сегодняшнем матчах мы пропустили по два гола в меньшинстве. Но в целом я считаю, что мы здорово потрудились сегодня в обороне, потому что одна из топовых команд лиги забила всего один гол «пять на пять», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.