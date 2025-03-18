Ги Буше: надеялся, что сегодня впервые при мне будет оптимальный состав. Увы, не произошло

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающий Владимир Ткачёв может принять участие в ближайших матчах. Форвард отсутствовал во встрече с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Да. Он был очень близок к тому, чтобы сыграть и сегодня. Если всё будет нормально, то Ткачёв сыграет в следующем матче. Вообще, я надеялся, что сегодня у нас впервые будет оптимальный состав с того момента, как я возглавил команду. Но этого не произошло. Возможно, что это произойдёт в следующей встрече», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Ткачёв пропустил бо́льшую часть сезона из-за тяжёлой травмы, полученной во время предсезонной подготовки.