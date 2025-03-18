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Ги Буше: надеялся, что сегодня впервые при мне будет оптимальный состав. Увы, не произошло

Ги Буше: надеялся, что сегодня впервые при мне будет оптимальный состав. Увы, не произошло
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающий Владимир Ткачёв может принять участие в ближайших матчах. Форвард отсутствовал во встрече с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5)     1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5)     2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4)     3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5)     3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4)     4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)    

«Да. Он был очень близок к тому, чтобы сыграть и сегодня. Если всё будет нормально, то Ткачёв сыграет в следующем матче. Вообще, я надеялся, что сегодня у нас впервые будет оптимальный состав с того момента, как я возглавил команду. Но этого не произошло. Возможно, что это произойдёт в следующей встрече», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Ткачёв пропустил бо́льшую часть сезона из-за тяжёлой травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

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