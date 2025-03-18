Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос, удивлён ли он присутствием Комтуа в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос, удивлён ли он присутствием нападающего Макса Комтуа в КХЛ. Форвард проводит дебютный сезон в лиге в составе московского «Динамо».

— Победный гол в ваши ворота сегодня забил канадский форвард Максим Комтуа, которого вы, очевидно, прекрасно знаете по его игре в НХЛ. Удивлены ли вы тем, что игрок столь высокого уровня мастерства не нашёл работы в Северной Америке и теперь играет против вас в России?

— Я знаю Комтуа ещё и по тому, что он из Квебека. Он там выступал на молодёжном уровне. Лично мы не знакомы, но, конечно же, я наслышан о нём и знаю его заочно. В целом в КХЛ есть большое количество игроков, которые поиграли в НХЛ и приехали сюда. Взять того же Наиля Якупова, который играет за нашу команду.

Что касается Комтуа, то это сильный игрок. Я понимаю, почему он успешен. Он грамотный игрок, нацеленный на ворота. Именно по этой причине КХЛ и является лигой высокого уровня. Здесь выступают классные легионеры, и здесь играют классные российские игроки. Для примера вот московское «Динамо»: Гусев, Рашевский. Они действительно высококлассные хоккеисты.

Мы понимаем, за счёт чего «Динамо» так здорово выступает в этом сезоне. У них есть и скорость, и мастерство, и очень надёжная линия обороны, которая здорово перемещает шайбу и знает, как помочь своему нападению. Плюс у них сильная вратарская бригада. Тут всё очевидно. Поэтому они и имеют успех. Так что мы сегодня встречались с очень сильным соперником», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.