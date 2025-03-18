Кудашов – о победном голе Комтуа в овертайме: не успел смениться

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что в овертайме матча с «Авангардом» (4:3 ОТ), нападающий Макс Комтуа не успел смениться и стал автором победной шайбы.

«Удаления немного нас подвели. Позволили «Авангарду» сравнять счёт. А в целом сыграли нормально. В принципе получили как от соперника, так и от себя, именно то, чего и ожидали. В первом периоде немного плохо распоряжались шайбой. А так – нормально сыграли.

— Расскажите о выборе спецбригады на решающее большинство. Мы привыкли видеть в этой расстановке на пятаке Седрика Пакетта. Как там оказался Максим Комтуа?

— Не успел смениться.

— (журналист улыбается).

— Говорю вам кроме шуток. Так и было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.