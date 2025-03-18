Кудашов – о победном голе Комтуа в овертайме: не успел смениться
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что в овертайме матча с «Авангардом» (4:3 ОТ), нападающий Макс Комтуа не успел смениться и стал автором победной шайбы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5) 1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5) 2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5) 3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4) 3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5) 3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4) 4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)
«Удаления немного нас подвели. Позволили «Авангарду» сравнять счёт. А в целом сыграли нормально. В принципе получили как от соперника, так и от себя, именно то, чего и ожидали. В первом периоде немного плохо распоряжались шайбой. А так – нормально сыграли.
— Расскажите о выборе спецбригады на решающее большинство. Мы привыкли видеть в этой расстановке на пятаке Седрика Пакетта. Как там оказался Максим Комтуа?
— Не успел смениться.
— (журналист улыбается).
— Говорю вам кроме шуток. Так и было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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