Кудашов ответил, вернётся ли в строй ведущий защитник «Динамо» до старта плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил, вернётся ли в строй ведущий защитник Бреннан Менелл до старта плей-офф.

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«К следующему матчу будем готовить команду в обычном режиме, потому что, если ты чуть-чуть что-то упускаешь или начинаешь беречься, то это чревато. Единственное: конечно, другие люди тоже будут играть. Я уже не раз говорил, что ротация уже идёт, мы постоянно кого-то меняем. На самом деле, ещё не думали, каким точно составом пойдём на этот матч. Но у нас и не так много людей, кто не играет. У нас ещё есть время, чтобы определиться.

— В третьем периоде не сыграл Артём Ильенко. Поберегли?

— Да. После того удара. Не стали.

— Затянулось восстановление Бреннана Менелла. Люди уже волнуются. Мы его увидим до старта плей-офф?

— Да. Увидим. Просто пока, на самом деле, места все заняты. Это вот основное. А кого убирать?

— Ну, как бы это сказать, он всё-таки ключевой хоккеист, а не проходной игрок.

— Ну вы подождите. У нас все ключевые хоккеисты. Вы знаете, когда настанет время, тогда он и появится», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.