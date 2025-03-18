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Кудашов: поздравим Скопинцева тогда, когда обойдёт Чернышёва и выйдет на первое место

Кудашов: поздравим Скопинцева тогда, когда обойдёт Чернышёва и выйдет на первое место
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал выход на второе место по проведённым матчам за столичный клуб тренера Андрея Скопинцева.

— Сегодняшний матч с «Авангардом» стал для вашего многолетнего помощника Андрея Скопинцева историческим. Он вышел на второе место по проведённым матчам среди всех тренеров в истории клуба, уступая только Аркадию Чернышёву. Поздравили его?
— А сколько ему осталось до Чернышёва?

— Много. Больше 200 матчей.
— Вот когда обойдёт Чернышёва, тогда его и поздравим (смеётся). Сейчас каждый день происходят какие-то юбилеи. Их много стало (улыбается).

— Второе место – это реально большое событие.
— Второе – не первое. Когда на первое выйдет, тогда и будем поздравлять, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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