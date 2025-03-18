Лидер московского «Динамо» оценил добытую победу над «Авангардом» в овертайме

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил добытую над «Авангардом» победу в овертайме со счётом 4:3.

— Победа над принципиальным соперником. Вели 3:1, потом стало 3:3, в итоге — победа в овертайме. Как оценишь ход матча и итоговые два очка?

— Начали мы неплохо. Мы знали, что «Авангард» очень активно играет в первых периодах. Немного пооборонялись, во втором периоде начали свою игру навязывать. Обидно, конечно, что в конце позволили им сравнять, но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Поздравляю болельщиков и команду с победой.

— Как оценишь победный гол своих партнёров? Максим Комтуа на пятаке хитро сыграл, прошёл пас, и он замкнул.

— Вообще, пятак — это его стихия. Он большой форвард. Я смотрел, в НХЛ он очень много голов забивал с пятака и из-под ворот. Поэтому для него это, можно сказать, обыденность. У него есть опыт на этой точке, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.