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Лидер московского «Динамо» оценил добытую победу над «Авангардом» в овертайме

Лидер московского «Динамо» оценил добытую победу над «Авангардом» в овертайме
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил добытую над «Авангардом» победу в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5)     1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5)     2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4)     3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5)     3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4)     4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)    

— Победа над принципиальным соперником. Вели 3:1, потом стало 3:3, в итоге — победа в овертайме. Как оценишь ход матча и итоговые два очка?
— Начали мы неплохо. Мы знали, что «Авангард» очень активно играет в первых периодах. Немного пооборонялись, во втором периоде начали свою игру навязывать. Обидно, конечно, что в конце позволили им сравнять, но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Поздравляю болельщиков и команду с победой.

— Как оценишь победный гол своих партнёров? Максим Комтуа на пятаке хитро сыграл, прошёл пас, и он замкнул.
— Вообще, пятак — это его стихия. Он большой форвард. Я смотрел, в НХЛ он очень много голов забивал с пятака и из-под ворот. Поэтому для него это, можно сказать, обыденность. У него есть опыт на этой точке, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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