Дмитрий Рашевский отреагировал на повторение клубного рекорда «Динамо» в истории КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский отреагировал на повторение клубного рекорда бело-голубых в истории КХЛ. Форвард сравнялся с Вадимом Шипачёвым по числу голов за «Динамо» (90).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5) 1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5) 2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5) 3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4) 3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5) 3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4) 4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)
— Наконец-то сегодня 90-я шайба, ты догнал Вадима Шипачёва в списке лучших снайперов в истории «Динамо» в КХЛ. Упал груз с плеч?
— Но я ещё его не обогнал. Главное, чтобы команда выигрывала и чтобы мы в этом году добились высоких результатов. Да, это приятно, однако внимание я на этом не акцентирую. Стараюсь выходить и каждую игру пытаюсь забить гол. Иногда получается, иногда – нет, но рад, что смог достичь такой цифры, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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