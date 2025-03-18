Дмитрий Рашевский отреагировал на повторение клубного рекорда «Динамо» в истории КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский отреагировал на повторение клубного рекорда бело-голубых в истории КХЛ. Форвард сравнялся с Вадимом Шипачёвым по числу голов за «Динамо» (90).

— Наконец-то сегодня 90-я шайба, ты догнал Вадима Шипачёва в списке лучших снайперов в истории «Динамо» в КХЛ. Упал груз с плеч?

— Но я ещё его не обогнал. Главное, чтобы команда выигрывала и чтобы мы в этом году добились высоких результатов. Да, это приятно, однако внимание я на этом не акцентирую. Стараюсь выходить и каждую игру пытаюсь забить гол. Иногда получается, иногда – нет, но рад, что смог достичь такой цифры, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.