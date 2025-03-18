Рашевский — о последних матчах регулярки: они имеют значение для «Динамо». Не скажу почему

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский заявил, что оставшиеся два матча регулярного чемпионата имеют значение для бело-голубых.

— Сегодня клуб гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. Как настраиваться на последние две встречи регулярки, которые для вас больше не имеют никакого турнирного значения?

— Значение имеют, не буду говорить почему (улыбается). Мы будем готовиться, так же выходить и биться. Опять же, это серьёзные команды, идёт подготовка к плей-офф. Главное, никому сейчас не травмироваться и подойти в оптимальной форме к плей-офф, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.