Рашевский — о последних матчах регулярки: они имеют значение для «Динамо». Не скажу почему
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский заявил, что оставшиеся два матча регулярного чемпионата имеют значение для бело-голубых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Рашевский (Гусев) – 28:33 (5x5) 1:1 Чистяков (Спунер) – 31:12 (5x5) 2:1 Гусев (Уил) – 33:52 (5x5) 3:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 43:51 (5x4) 3:2 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 54:09 (5x5) 3:3 Окулов (Маклауд, Спунер) – 55:17 (5x4) 4:3 Комтуа (Гусев, Пыленков) – 61:23 (4x3)
— Сегодня клуб гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. Как настраиваться на последние две встречи регулярки, которые для вас больше не имеют никакого турнирного значения?
— Значение имеют, не буду говорить почему (улыбается). Мы будем готовиться, так же выходить и биться. Опять же, это серьёзные команды, идёт подготовка к плей-офф. Главное, никому сейчас не травмироваться и подойти в оптимальной форме к плей-офф, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Комментарии
- 18 марта 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:31
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:07
-
21:56
-
21:51
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:10
-
21:07
-
21:05
-
20:54
-
20:44
-
20:33
-
20:25