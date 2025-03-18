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Р. Ротенберг рассказал о реакции на плакат челябинского болельщика «Верните Кузю домой»

Р. Ротенберг рассказал о реакции на плакат челябинского болельщика «Верните Кузю домой»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей реакции на различные подколы со стороны челябинских болельщиков на тему местного воспитанника Евгения Кузнецова, выступающего за петербургский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

— «Трактор» подогревал интерес к матчу со СКА в соцсетях. Майку лучшего болельщика на встрече отдали человеку, который был наряжен домовёнком Кузей. Был посыл, что это единственный челябинский Кузя и другого Кузю мы не знаем. Как вы реагируете на такие провокации?
— Это часть нашей работы. Честно, не заметил никаких провокаций. Перед играми не смотрю прессу, нельзя отвлекаться. А дальше результат покажет, кто был прав. С нашей стороны не было никаких провокаций, наша задача – выигрывать на льду. Если бы мы работали в театре, тоже устроили бы театральное действие. Но мы не в театре, нашей задачей сегодня было победить на льду. Мы не победили, поэтому можем только поздравить соперника, а мы едем дальше, готовимся к следующей игре.

— Один из болельщиков «Трактора» был с плакатом: «Верните Кузю домой, там плохо». Кузе плохо?
— Я же только что ответил. Мы не в театре. Кузнецов сам решает, где ему играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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