«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:00

В ночь на 19 марта в Вашингтоне состоится очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдёт на «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 96 очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Гретцки россиянина отделяет семь голов.