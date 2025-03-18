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«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:00

«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:00
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В ночь на 19 марта в Вашингтоне состоится очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдёт на «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 96 очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Гретцки россиянина отделяет семь голов.

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