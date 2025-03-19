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Ice Girls кружили меж игроков, Титов и Парфёнов смотрели из VIP. Фото поражения «Спартака»

Ice Girls кружили меж игроков, Титов и Парфёнов смотрели из VIP. Фото поражения «Спартака»
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18 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 4:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» – «Нефтехимик» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

У «Спартака» голами отметились Андрей Локтионов и Николай Голдобин. В составе гостей шайбы забросили Райли Барбер, Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Никита Хоружев. Отметим, что «Нефтехимику» удалось забросить три шайбы подряд в середине второго периода.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне уступил «Нефтехимику» и прервал серию из трёх побед.

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