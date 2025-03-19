Агент Овечкина оценил возможность проведения матча «Динамо» — «Вашингтон»

Глеб Чистяков, являющийся спортивным агентом и представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, положительно оценил идею проведения встреч между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Да, было бы здорово провести матч «Динамо» — «Вашингтон». От Саши слышал, он говорил об этом. Здесь вопрос дальнейших договорённостей. Контракт, страховки и так далее. Думаю, для этого нужно время», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Идею о возможности проведения подобной игры подал президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поддержал идею.

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