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Агент Овечкина оценил возможность проведения матча «Динамо» — «Вашингтон»

Агент Овечкина оценил возможность проведения матча «Динамо» — «Вашингтон»
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Глеб Чистяков, являющийся спортивным агентом и представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, положительно оценил идею проведения встреч между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Да, было бы здорово провести матч «Динамо» — «Вашингтон». От Саши слышал, он говорил об этом. Здесь вопрос дальнейших договорённостей. Контракт, страховки и так далее. Думаю, для этого нужно время», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Идею о возможности проведения подобной игры подал президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поддержал идею.

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