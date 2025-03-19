Патрик Кейн высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о погоне форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

«Многие из нас считали, что этот рекорд никогда не будет побит, но это практически произошло. Рано или поздно он его побьёт. Думаю, все в лиге рады, что у него есть шанс установить этот рекорд, и хотят увидеть, как это случится», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет семь голов. На данный момент на счету российского форварда 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.