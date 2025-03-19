В Нижегородской области хотят принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ

Российский государственный и политический деятель, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин изъявил желание принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ.
«Нижний Новгород — исторически хоккейный город. Наше «Торпедо» — один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждём открытия новой Ледовой арены, нового дома для нашего клуба!
Благодарим Президента России Владимира Владимировича Путина за помощь в реализации долгожданного всеми нижегородцами проекта.
Полностью поддерживаем предлагаемые им идеи. Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ. Мы ещё в разгар санкций обсуждали, что в 2026 году, юбилейном для «Торпедо», было бы здорово сыграть матч с командой НХЛ.
Уверен, наш регион достойно организует такое важное мероприятие!
Приглашаем в Нижний!», — написал Никитин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.