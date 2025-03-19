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В Нижегородской области хотят принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ

В Нижегородской области хотят принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ
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Российский государственный и политический деятель, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин изъявил желание принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ.

«Нижний Новгород — исторически хоккейный город. Наше «Торпедо» — один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждём открытия новой Ледовой арены, нового дома для нашего клуба!

Благодарим Президента России Владимира Владимировича Путина за помощь в реализации долгожданного всеми нижегородцами проекта.

Полностью поддерживаем предлагаемые им идеи. Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ. Мы ещё в разгар санкций обсуждали, что в 2026 году, юбилейном для «Торпедо», было бы здорово сыграть матч с командой НХЛ.

Уверен, наш регион достойно организует такое важное мероприятие!

Приглашаем в Нижний!», — написал Никитин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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