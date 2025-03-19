Патрик Кейн рассказал, как «Детройт» будет действовать, чтобы сдержать Александра Овечкина

36-летний нпадающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о предстоящем матче с «Вашингтон Кэпиталз» в контексте возможности сдержать порыв капитана столичной команды Александра Овечкина забить и сократить отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

«Это отличная история (речь о погоне Овечкина за снайперским рекордом Гретцки), но, очевидно, мы боремся за свою жизнь в играх, и мы знаем, что он [Александр Овечкин] является опасным оружием для нашей команды. Поэтому мы постараемся не давать ему никакого пространства, будь то в равных составах или численном большинстве. Мы ограничим его шансы забросить шайбу в ворота», — приводит слова Кейна НХЛ.

Напомним, матч регулярного чемпионата между командами проходит в эти минуты. Счёт на момент написания новости — 0:0. Идёт первый период.

Отметим, Овечкин забил в НХЛ 887 голов. До великого рекорда Гретцки осталось семь шайб.

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