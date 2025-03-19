Дегтярёв прокомментировал возможность проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поделился мыслями об идее проведения встреч между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Спорт должен объединять. И в России, и в Америке хорошо умеют в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в США. Александр Овечкин из команды Putin team уверенно идёт к рекорду НХЛ.

Напомню, что КХЛ придумал наш Президент Владимир Владимирович Путин и большое ему спасибо от всех болельщиков за прекрасную идею провести хоккейные матчи между российскими и американскими командами», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Инициатива организации матча была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Глава Белого дома выразил поддержку этому предложению.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: