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Дегтярёв прокомментировал возможность проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Дегтярёв прокомментировал возможность проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ
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Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поделился мыслями об идее проведения встреч между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Спорт должен объединять. И в России, и в Америке хорошо умеют в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в США. Александр Овечкин из команды Putin team уверенно идёт к рекорду НХЛ.

Напомню, что КХЛ придумал наш Президент Владимир Владимирович Путин и большое ему спасибо от всех болельщиков за прекрасную идею провести хоккейные матчи между российскими и американскими командами», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Инициатива организации матча была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Глава Белого дома выразил поддержку этому предложению.

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