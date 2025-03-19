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Панарин стал вторым россиянином, забросившим 30+ шайб в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин стал вторым россиянином, забросившим 30+ шайб в нынешнем сезоне НХЛ
Артемий Панарин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1-й период
1 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Панарин (Вааканайнен) – 01:13    

Счёт в матче на второй минуте стартового периода открыл Артемий Панарин, которому ассистировал финский защитник Урхо Вааканайнен. Для российского форварда этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне. Стоит заметить, что Панарин проводит 67-й матч в сезоне НХЛ-2024/2025.

Таким образом Артемий стал вторым россиянином, кому покорилась эта отметка в текущем регулярном чемпионате. Ранее 30+ голов в нынешнем сезоне разменял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого на данный момент 34 точных броска в текущей регулярке. При этом Овечкин провёл 51 встречу.

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