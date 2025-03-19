Панарин продлил серию с очками до 10 матчей, приблизившись к клубному рекорду «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». После завершения первого периода гости впереди — 2:1.

Счёт в матче на второй минуте стартового периода открыл Артемий Панарин, которому ассистировал финский защитник Урхо Вааканайнен. Благодаря заброшенной шайбе 33-летний Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей, сумев отметиться подобным результатом в пятый раз за время своего выступления за «Рейнджерс».

Артемий стал всего вторым игроком за всю историю американского клуба с пятью сериями как минимум из 10 матчей с набранными очками. Клубный рекорд по количеству подобных серий принадлежит Роду Жильберу (восемь серий).