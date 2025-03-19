Панарин продлил серию с очками до 10 матчей, приблизившись к клубному рекорду «Рейнджерс»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». После завершения первого периода гости впереди — 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Панарин (Вааканайнен, Кайлли) – 01:13 1:1 Кадри (Уигар, Зари) – 10:22 1:2 Коронато (Кадри, Уигар) – 18:03 (pp)
Счёт в матче на второй минуте стартового периода открыл Артемий Панарин, которому ассистировал финский защитник Урхо Вааканайнен. Благодаря заброшенной шайбе 33-летний Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей, сумев отметиться подобным результатом в пятый раз за время своего выступления за «Рейнджерс».
Артемий стал всего вторым игроком за всю историю американского клуба с пятью сериями как минимум из 10 матчей с набранными очками. Клубный рекорд по количеству подобных серий принадлежит Роду Жильберу (восемь серий).
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