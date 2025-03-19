Тренер «Детройта» Маклеллан: не уверен, что кто-нибудь побьёт будущий рекорд Овечкина

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан высказался о погоне российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

«Раньше я не думал, что падение рекорда Гретцки вообще возможно. В голову не могло прийти такое. Теперь я верю, что рекорд падёт. Встаёт вопрос, а падёт ли когда‑нибудь рекорд Александра Овечкина?» — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Детройта».

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет семь голов. На данный момент на счету российского форварда 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.