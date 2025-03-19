Шестёркин вошёл в топ голкиперов по коэффициенту надёжности на минувшей игровой неделе НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги подвела итоги минувшей игровой недели, определив четвёрку лучших голкиперов по коэффициенту надёжности. В топ-4 вратарей лиги на отрезке с 10 по 16 марта вошёл и один российский представитель — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Первое место занял голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер (0,33 шайбы за игру), второе место занял вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (1,38), топ-3 замкнул голкипер «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд (1,66). Следом расположился Шестёркин (1,77), отметившийся шат-аутом во встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

Стоит заметить, что в этот рейтинг попали только те голкиперы, которые приняли участие хотя бы в трёх матчах на игровой неделе.