Шестёркин вошёл в топ голкиперов по коэффициенту надёжности на минувшей игровой неделе НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги подвела итоги минувшей игровой недели, определив четвёрку лучших голкиперов по коэффициенту надёжности. В топ-4 вратарей лиги на отрезке с 10 по 16 марта вошёл и один российский представитель — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.
Первое место занял голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер (0,33 шайбы за игру), второе место занял вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (1,38), топ-3 замкнул голкипер «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд (1,66). Следом расположился Шестёркин (1,77), отметившийся шат-аутом во встрече с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 01:43 0:2 Панарин (Лафреньер, Борген) – 31:36 0:3 Трочек (Панарин, Кайлли) – 54:38 0:4 Трочек (Миллер, Фокс) – 56:41 (sh)
Стоит заметить, что в этот рейтинг попали только те голкиперы, которые приняли участие хотя бы в трёх матчах на игровой неделе.
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