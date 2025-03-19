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Панарин стал седьмым недрафтованным хоккеистом с 5+ сериями из 10+ матчей с очками

Панарин стал седьмым недрафтованным хоккеистом с 5+ сериями из 10+ матчей с очками
Артемий Панарин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». После завершения первого периода гости впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Панарин (Вааканайнен, Кайлли) – 01:13     1:1 Кадри (Уигар, Зари) – 10:22     1:2 Коронато (Кадри, Уигар) – 18:03 (pp)    

Счёт в матче на второй минуте стартового периода открыл Артемий Панарин, которому ассистировал финский защитник Урхо Вааканайнен. Благодаря заброшенной шайбе 33-летний Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей, сумев отметиться подобным результатом в пятый раз за время своего выступления в североамериканской лиге.

Таким образом Панарин стал седьмым недрафтованным хоккеистом с 5+ сериями из 10+ матчей с очками. Рекорд НХЛ среди недрафтованных хоккеистов по количеству серий из 10+ матчей с очками принадлежит Уэйну Гретцки (31). Второе место делят Петер Штястны и Фил Эспозито (по 12).

Четвёртое место занимает Адам Оутс (девять). А следом располагаются Мартен Сан-Луи и Бобби Орр (по семь). Далее идёт Панарин.

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