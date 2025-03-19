В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Калгари Флэймз». После завершения первого периода гости впереди — 2:1.
Счёт в матче на второй минуте стартового периода открыл Артемий Панарин, которому ассистировал финский защитник Урхо Вааканайнен. Благодаря заброшенной шайбе 33-летний Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей, сумев отметиться подобным результатом в пятый раз за время своего выступления в североамериканской лиге.
Таким образом Панарин стал седьмым недрафтованным хоккеистом с 5+ сериями из 10+ матчей с очками. Рекорд НХЛ среди недрафтованных хоккеистов по количеству серий из 10+ матчей с очками принадлежит Уэйну Гретцки (31). Второе место делят Петер Штястны и Фил Эспозито (по 12).
Четвёртое место занимает Адам Оутс (девять). А следом располагаются Мартен Сан-Луи и Бобби Орр (по семь). Далее идёт Панарин.
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