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Кросби вышел на чистое четвёртое место по числу очков в НХЛ за один клуб, обогнав Гретцки

Кросби вышел на чистое четвёртое место по числу очков в НХЛ за один клуб, обогнав Гретцки
Сидни Кросби
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». После завершения второго периода хозяева впереди — 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Коппанен (Колячонок, Летанг) – 04:40     2:0 Кросби (Тимминс, Грейвз) – 19:45    

Автором второго гола в составе «Питтсбурга» стал капитан команды Сидни Кросби. 37-летний канадец, проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Пингвинз», набрал 1670-е очко в североамериканской лиге.

Благодаря этому он вышел на чистое четвёртое место по числу очков в НХЛ за один клуб, обогнав Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 матчах за «Эдмонтон»).

В топ-3 по этому показателю входят Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 1809 в 1687), Стив Айзерман («Детройт», 1755 в 1514) и Марио Лемье («Питтсбург», 1723 в 915).

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