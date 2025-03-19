Кросби вышел на чистое четвёртое место по числу очков в НХЛ за один клуб, обогнав Гретцки

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». После завершения второго периода хозяева впереди — 2:0.

Автором второго гола в составе «Питтсбурга» стал капитан команды Сидни Кросби. 37-летний канадец, проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Пингвинз», набрал 1670-е очко в североамериканской лиге.

Благодаря этому он вышел на чистое четвёртое место по числу очков в НХЛ за один клуб, обогнав Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 матчах за «Эдмонтон»).

В топ-3 по этому показателю входят Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 1809 в 1687), Стив Айзерман («Детройт», 1755 в 1514) и Марио Лемье («Питтсбург», 1723 в 915).