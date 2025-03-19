Стал известен дедлайн, до которого должны быть объявлены полные составы команд на ОИ-2026

Авторитетный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн раскрыл подробности формирования заявок участниц Олимпийских игр 2026 года.

По информации журналиста, в срок до 15 июня все сборные должны представить списки из шести игроков, которые точно войдут в составы национальных команд для участия в олимпийском турнире. В свою очередь до 31 декабря текущего года должны быть оглашены уже полные заявки.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года.

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.