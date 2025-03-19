Овечкин и Уилсон в этом году повторили клубное достижение Овечкина и Оши сезона-2016/2017
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36 1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28 2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16 3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21 4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27
Автором третьей шайбы «Вашингтона» в этом матче стал Том Уилсон. Канадский форвард достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ.
Таким образом Уилсон стал вторым игроком «Кэпиталз», достигшим этой отметки в текущем регулярном чемпионате. Ранее 30+ голов разменял капитан «столичной» команды Александр Овечкин (34).
Последний раз сразу два игрока «Вашингтона» покоряли отметку в 30+ голов в регулярном чемпионате НХЛ ещё в сезоне-2016/2017. Тогда этим достижением отметились Овечкин (33) и Ти Джей Оши (33).
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