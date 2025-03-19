Овечкин и Уилсон в этом году повторили клубное достижение Овечкина и Оши сезона-2016/2017

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:1.

Автором третьей шайбы «Вашингтона» в этом матче стал Том Уилсон. Канадский форвард достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

Таким образом Уилсон стал вторым игроком «Кэпиталз», достигшим этой отметки в текущем регулярном чемпионате. Ранее 30+ голов разменял капитан «столичной» команды Александр Овечкин (34).

Последний раз сразу два игрока «Вашингтона» покоряли отметку в 30+ голов в регулярном чемпионате НХЛ ещё в сезоне-2016/2017. Тогда этим достижением отметились Овечкин (33) и Ти Джей Оши (33).