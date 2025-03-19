Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» отыгрались со счёта 0:2 и вырвали победу в матче с «Питтсбургом»

«Айлендерс» отыгрались со счёта 0:2 и вырвали победу в матче с «Питтсбургом»
Комментарии

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Коппанен (Колячонок, Летанг) – 04:40     2:0 Кросби (Тимминс, Грейвз) – 19:45     2:1 Палмьери – 40:17     2:2 Добсон (Хорват, Палмьери) – 45:34     2:3 Энгвалль (Добсон, Фэшинг) – 53:08     2:4 Хольмстрём (Палмьери) – 58:28    

В составе победителей голами отметились Кайл Палмьери, Ноа Добсон, Пьер Энгвалль и Симон Хольмстрём. За «Питтсбург» отличились Йоона Коппанен и Сидни Кросби. Белорусский защитник хозяев Владислав Колячонок записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», а «Айлендерс» встретятся с «Монреалем».

Материалы по теме
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android