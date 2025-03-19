«Айлендерс» отыгрались со счёта 0:2 и вырвали победу в матче с «Питтсбургом»
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Коппанен (Колячонок, Летанг) – 04:40 2:0 Кросби (Тимминс, Грейвз) – 19:45 2:1 Палмьери – 40:17 2:2 Добсон (Хорват, Палмьери) – 45:34 2:3 Энгвалль (Добсон, Фэшинг) – 53:08 2:4 Хольмстрём (Палмьери) – 58:28
В составе победителей голами отметились Кайл Палмьери, Ноа Добсон, Пьер Энгвалль и Симон Хольмстрём. За «Питтсбург» отличились Йоона Коппанен и Сидни Кросби. Белорусский защитник хозяев Владислав Колячонок записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», а «Айлендерс» встретятся с «Монреалем».
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