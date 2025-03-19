«Айлендерс» отыгрались со счёта 0:2 и вырвали победу в матче с «Питтсбургом»

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Кайл Палмьери, Ноа Добсон, Пьер Энгвалль и Симон Хольмстрём. За «Питтсбург» отличились Йоона Коппанен и Сидни Кросби. Белорусский защитник хозяев Владислав Колячонок записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», а «Айлендерс» встретятся с «Монреалем».