После матча с «Детройтом» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» (4:1) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече не отличился голами, но отдал результативный пас.
Александр Овечкин забивает в среднем 0,65 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.
Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет семь шайб.
Главные рекорды Александра Овечкина:
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