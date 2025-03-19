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После матча с «Детройтом» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

После матча с «Детройтом» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» (4:1) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече не отличился голами, но отдал результативный пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    

Александр Овечкин забивает в среднем 0,65 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет семь шайб.

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