Гол Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато и Назем Кадри. За «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин совершил 33 сейва.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» встретятся с «Торонто».

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