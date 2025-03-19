Гол Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»
Поделиться
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Панарин (Вааканайнен, Кайлли) – 01:13 1:1 Кадри (Уигар, Зари) – 10:22 1:2 Коронато (Кадри, Уигар) – 18:03 (pp)
В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато и Назем Кадри. За «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин совершил 33 сейва.
В следующем матче «Калгари» сыграет с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» встретятся с «Торонто».
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 19 марта 2025
-
04:47
-
04:47
-
04:42
-
04:27
-
04:06
-
03:48
-
03:13
-
03:00
-
02:54
-
02:49
-
02:28
-
02:24
-
02:17
-
02:08
-
02:00
-
01:52
- 18 марта 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:31
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:24
-
22:15