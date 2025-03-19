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Гол Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»

Гол Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Калгари»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Панарин (Вааканайнен, Кайлли) – 01:13     1:1 Кадри (Уигар, Зари) – 10:22     1:2 Коронато (Кадри, Уигар) – 18:03 (pp)    

В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато и Назем Кадри. За «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин совершил 33 сейва.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» встретятся с «Торонто».

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