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Три гола за семь минут помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт», у Овечкина передача

Три гола за семь минут помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт», у Овечкина передача
Вашингтон Кэпиталз
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    

В составе победителей точными бросками отметились Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и Коннор Макмайкл, которому ассистировал капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Сам россиянин сегодня голов не забивал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Автором единственной шайбы в составе «Детройта» стал американский нападающий Дилан Ларкин. Примечательно, что к началу 49-й минуты счёт в этой встрече был 1:1, однако затем хозяева отправили три шайбы в ворота гостей в течение 7 минут и 11 секунд.

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