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Голевая передача Овечкина на шайбу Макмайкла в матче «Вашингтона» с «Детройтом»

Голевая передача Овечкина на шайбу Макмайкла в матче «Вашингтона» с «Детройтом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 с «Детройт Ред Уингз». Напомним, встреча завершилась победой столичной команды со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    

На 56-й минуте матча канадский форвард хозяев Дилан Строум сделал пас на левый фланг, где капитан Овечкин в касание прострелил на пятак. Там другой канадец Коннор Макмайкл выиграл борьбу и протолкнул шайбу в сетку ворот чешского вратаря гостей Петра Мразека. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео голевого эпизода с участием звёздного российского нападающего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне на счету Александра Овечкина 34 гола и 22 результативные передачи в 52 матчах регулярки.

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