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Голевая передача Овечкина на шайбу Макмайкла в матче «Вашингтона» с «Детройтом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 с «Детройт Ред Уингз». Напомним, встреча завершилась победой столичной команды со счётом 4:1.

На 56-й минуте матча канадский форвард хозяев Дилан Строум сделал пас на левый фланг, где капитан Овечкин в касание прострелил на пятак. Там другой канадец Коннор Макмайкл выиграл борьбу и протолкнул шайбу в сетку ворот чешского вратаря гостей Петра Мразека. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео голевого эпизода с участием звёздного российского нападающего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне на счету Александра Овечкина 34 гола и 22 результативные передачи в 52 матчах регулярки.

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