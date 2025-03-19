Уилсон стал третьим игроком «Вашингтона», впервые забросившим 30+ шайб в возрасте 30+ лет
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36 1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28 2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16 3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21 4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27
Автором третьей шайбы «Вашингтона» в этом матче стал Том Уилсон. Канадский форвард достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ, что произошло с ним впервые за время выступления в североамериканской лиге.
Таким образом 30-летний Уилсон стал всего третьим игроком в истории «Вашингтона», кто сумел впервые в своей карьере забросить 30 шайб в одной регулярке, уже находясь в возрасте 30+ лет.
Ранее подобным достижением среди хоккеистов «столичной» команды отмечались Крис Кларк (30, сезон-2006/2007) и Ти Джей Оши (33, 2016/2017).
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