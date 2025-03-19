Уилсон стал третьим игроком «Вашингтона», впервые забросившим 30+ шайб в возрасте 30+ лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Автором третьей шайбы «Вашингтона» в этом матче стал Том Уилсон. Канадский форвард достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ, что произошло с ним впервые за время выступления в североамериканской лиге.

Таким образом 30-летний Уилсон стал всего третьим игроком в истории «Вашингтона», кто сумел впервые в своей карьере забросить 30 шайб в одной регулярке, уже находясь в возрасте 30+ лет.

Ранее подобным достижением среди хоккеистов «столичной» команды отмечались Крис Кларк (30, сезон-2006/2007) и Ти Джей Оши (33, 2016/2017).