«Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют два матча регулярного сезона НХЛ в Европе

НХЛ проведёт два матча регулярного сезона — 2025/2026 в Европе в рамках Глобальной серии, сообщила пресс-служба лиги в социальных сетях. «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» дважды сыграют между собой в столице Швеции Стокгольме.

Сообщается, что эти матчи назначены на 14 ноября и 16 ноября 2025 года.

В текущей турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025 «Питтсбург» с 66 очками в 70 играх занимает 14-е место в Восточной конференции, набравший 58 очков в 66 матчах «Нэшвилл» находится на 14-й строчке на Западе.

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