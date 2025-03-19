Результативный пас Минтюкова помог «Анахайму» добраться до овертайма с «Далласом»

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
Результативным пасом на 23-й минуте игры отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков — его передача помогла представляющему США нападающему Никите Нестеренко забросить первую шайбу гостей в матче.
Остальные голы в этой встрече записали на свой счёт Лео Карлссон из «Дакс» (дважды, один — с буллита), а также Микаэль Гранлунд (дважды, в том числе в овертайме), Уайатт Джонстон и Томас Харли у «Далласа».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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