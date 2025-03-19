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Даллас Старз — Анахайм Дакс, результат матча 19 марта 2025, счет 4:3 OT, НХЛ 2024-2025

Результативный пас Минтюкова помог «Анахайму» добраться до овертайма с «Далласом»
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В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Джонстон (Харли, Хинц) – 11:42 (pp)     1:1 Нестеренко (Минтюков, Мактавиш) – 22:48     2:1 Гранлунд (Дюшейн, Марчмент) – 24:25     2:2 Карлссон (Строум, Терри) – 33:03 (pp)     2:3 Карлссон – 39:20     3:3 Харли (Бенн, Бурк) – 44:37     4:3 Гранлунд (Харли, Хинц) – 62:32    

Результативным пасом на 23-й минуте игры отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков — его передача помогла представляющему США нападающему Никите Нестеренко забросить первую шайбу гостей в матче.

Остальные голы в этой встрече записали на свой счёт Лео Карлссон из «Дакс» (дважды, один — с буллита), а также Микаэль Гранлунд (дважды, в том числе в овертайме), Уайатт Джонстон и Томас Харли у «Далласа».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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