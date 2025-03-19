Патрик Кейн поделился воспоминанием, как Овечкин покорил отметку в 800 шайб в НХЛ

36-летний нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о матче 2022 года между «Чикаго Блэкхоукс», за который тогда выступал американец, и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась уверенной победой столичной команды со счётом 7:3. В рамках той встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и достиг тем самым отметки в 800 заброшенных шайб в регулярках НХЛ.

«В тот момент мы испытывали трудности, а Овечкин находился на отметке в 797 голов. Многие из нас думали: «Просто не дайте ему покорить 800 голов сегодня вечером»… И, конечно, он это сделал… Многие из нас тоже фанаты хоккея. Мы уважаем его величие. 800 — это очень много забитых шайб в Лиге. А теперь он приближается к 900, это было бы значительным и невероятным достижением», — приводит слова Кейна НХЛ.

На данный момент Овечкин забил в НХЛ 887 голов. До великого рекорда Гретцки осталось семь шайб.

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