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Патрик Кейн поделился воспоминанием, как Овечкин покорил отметку в 800 шайб в НХЛ

Патрик Кейн поделился воспоминанием, как Овечкин покорил отметку в 800 шайб в НХЛ
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36-летний нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о матче 2022 года между «Чикаго Блэкхоукс», за который тогда выступал американец, и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась уверенной победой столичной команды со счётом 7:3. В рамках той встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и достиг тем самым отметки в 800 заброшенных шайб в регулярках НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 05:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Шири) – 00:24 (5x5)     0:2 Овечкин (Шири, Милано) – 08:14 (5x4)     1:2 Джонсон (Маккейб, Хайра) – 19:00 (5x5)     1:3 ван Римсдайк (Овечкин, Строум) – 24:56 (5x5)     2:3 Тэйвз (Рэддиш) – 31:38 (5x4)     2:4 Дауд (Хэтэуэй, Обе-Кюбель) – 37:18 (5x5)     2:5 Овечкин (Манта, Кузнецов) – 46:34 (5x5)     2:6 Манта (Дженсен) – 48:59 (5x5)     3:6 Доми (Митчелл, Кейн) – 58:51 (5x5)     3:7 Орлов (Обе-Кюбель, Хэтэуэй) – 59:24 (5x5)    

«В тот момент мы испытывали трудности, а Овечкин находился на отметке в 797 голов. Многие из нас думали: «Просто не дайте ему покорить 800 голов сегодня вечером»… И, конечно, он это сделал… Многие из нас тоже фанаты хоккея. Мы уважаем его величие. 800 — это очень много забитых шайб в Лиге. А теперь он приближается к 900, это было бы значительным и невероятным достижением», — приводит слова Кейна НХЛ.

На данный момент Овечкин забил в НХЛ 887 голов. До великого рекорда Гретцки осталось семь шайб.

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