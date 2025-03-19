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36-летний Кейн рассказал, каким был Александр Овечкин в начале своей карьеры в НХЛ

36-летний Кейн рассказал, каким был Александр Овечкин в начале своей карьеры в НХЛ
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36-летний форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о первых встречах с российским звёздным нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на льду в Национальной хоккейной лиге.

«Особенно в начале карьеры он был игроком, против которого было страшно играть в физическом плане. Может быть, он не был безумно хорош, но у него были серьёзные силовые приемы против меня. Я помню один матч, когда мы обменивались ударами… Мы немного дерзили друг другу, атаковали друг друга, оба забивали. Это была отличная игра, в которой было здорово участвовать. Казалось, что это один из тех матчей плей-офф в конце сезона.

Также много воспоминаний и из Матчей всех звёзд, медиа-туров, просто провождения времени с ним, общения и возможности лучше узнать его вне льда. Я всегда считал его отличным парнем и просто очень приятным в общении», — приводит слова Кейна НХЛ.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин сыграл в 52 матчах регулярки, в которых забил 34 гола и отдал 22 результативные передачи.

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