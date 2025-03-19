Шайба Подколзина и три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Юту»

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 7:1.

Пятую шайбу «Ойлерз» на 30-й минуте записал на свой счёт российский нападающий Василий Подколзин. Тремя набранными очками отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — в его активе гол и две результативные передачи.

Авторами остальных шайб хозяев льда стали Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман (дважды), Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон. У «Юты» отличился Шон Дурзи.