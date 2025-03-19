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Эдмонтон Ойлерз — Юта, результат матча 19 марта 2025, счет 6:2, НХЛ 2024-2025

Шайба Подколзина и три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Юту»
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В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 12:28 (sh)     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 15:14     3:0 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 19:56     4:0 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 27:41     5:0 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс) – 29:53     5:1 Дурзи (Кули, Карконе) – 36:26     6:1 Экхольм (Хайман) – 40:33     7:1 Арвидссон – 42:36    

Пятую шайбу «Ойлерз» на 30-й минуте записал на свой счёт российский нападающий Василий Подколзин. Тремя набранными очками отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — в его активе гол и две результативные передачи.

Авторами остальных шайб хозяев льда стали Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман (дважды), Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон. У «Юты» отличился Шон Дурзи.

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