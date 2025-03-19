Шайба Подколзина и три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Юту»
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В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 7:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 12:28 (sh) 2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 15:14 3:0 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 19:56 4:0 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 27:41 5:0 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс) – 29:53 5:1 Дурзи (Кули, Карконе) – 36:26 6:1 Экхольм (Хайман) – 40:33 7:1 Арвидссон – 42:36
Пятую шайбу «Ойлерз» на 30-й минуте записал на свой счёт российский нападающий Василий Подколзин. Тремя набранными очками отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — в его активе гол и две результативные передачи.
Авторами остальных шайб хозяев льда стали Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман (дважды), Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон. У «Юты» отличился Шон Дурзи.
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