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Ванкувер Кэнакс — Виннипег Джетс, результат матча 19 марта 2025, счет 6:2, НХЛ 2024-2025

Пас Наместникова не помог лидеру Запада НХЛ «Виннипегу» избежать поражения от «Ванкувера»
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В ночь с 18 на 19 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ведущим борьбу за плей-офф «Ванкувер Кэнакс» и лидирующим в Западной конференции «Виннипег Джетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 О'Коннор (Хьюз, Блюгерс) – 04:55     1:1 Элерс (Наместников) – 14:50     2:1 Бёзер (Хьюз, Леккеримяки) – 18:29 (pp)     3:1 Хёгландер (Бёзер, Петтерссон) – 19:57     3:2 Иафалло (Танев, Шенн) – 27:07     4:2 Бёзер (Петтерссон, Хёгландер) – 33:57     5:2 Зутер (Шервуд, Дебраск) – 34:43     6:2 Зутер – 59:56    

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников, который на 15-й минуте помог датчанину Николаю Элерсу забросить первую шайбу «Виннипега». Вторая на счету Алекса Иафалло.

За «Ванкувер» в этой встрече забивали Дрю О'Коннор, Брок Бёзер (дважды), Нильс Хёгландер и Пиус Зутер (дважды, один — в пустые ворота).

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