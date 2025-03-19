Пас Наместникова не помог лидеру Запада НХЛ «Виннипегу» избежать поражения от «Ванкувера»

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ведущим борьбу за плей-офф «Ванкувер Кэнакс» и лидирующим в Западной конференции «Виннипег Джетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников, который на 15-й минуте помог датчанину Николаю Элерсу забросить первую шайбу «Виннипега». Вторая на счету Алекса Иафалло.

За «Ванкувер» в этой встрече забивали Дрю О'Коннор, Брок Бёзер (дважды), Нильс Хёгландер и Пиус Зутер (дважды, один — в пустые ворота).