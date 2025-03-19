«Вашингтон» вышел на чистое первое место в НХЛ по потерянным очкам

«Вашингтон Кэпиталз» по итогам игрового дня НХЛ с 18 на 19 марта мск стал единоличным лидером лиги по потерянным очкам. Это произошло после того, как «столичные» обыграли дома со счётом 4:1 «Детройт Ред Уингз», а их конкурент в борьбе за Президентский кубок «Виннипег Джетс» уступил на выезде «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

Теперь в активе лидирующего в Восточной конференции «Вашингтона» 98 очков после 68 матчей. У возглавляющих таблицу Запада НХЛ «Джетс» также 98 очков, но при этом сыграно на матч больше — 69. Таким образом, «Кэпиталз» опережают «Виннипег» на два потерянных очка.

Также клуб из столицы США вышел вперёд и в сводной турнирной таблице по набранным очкам, опередив канадского соперника по дополнительным показателям.

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