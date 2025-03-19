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«Вашингтон» вышел на чистое первое место в НХЛ по потерянным очкам

«Вашингтон» вышел на чистое первое место в НХЛ по потерянным очкам
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«Вашингтон Кэпиталз» по итогам игрового дня НХЛ с 18 на 19 марта мск стал единоличным лидером лиги по потерянным очкам. Это произошло после того, как «столичные» обыграли дома со счётом 4:1 «Детройт Ред Уингз», а их конкурент в борьбе за Президентский кубок «Виннипег Джетс» уступил на выезде «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 О'Коннор (Хьюз, Блюгерс) – 04:55     1:1 Элерс (Наместников) – 14:50     2:1 Бёзер (Хьюз, Леккеримяки) – 18:29 (pp)     3:1 Хёгландер (Бёзер, Петтерссон) – 19:57     3:2 Иафалло (Танев, Шенн) – 27:07     4:2 Бёзер (Петтерссон, Хёгландер) – 33:57     5:2 Зутер (Шервуд, Дебраск) – 34:43     6:2 Зутер – 59:56    

Теперь в активе лидирующего в Восточной конференции «Вашингтона» 98 очков после 68 матчей. У возглавляющих таблицу Запада НХЛ «Джетс» также 98 очков, но при этом сыграно на матч больше — 69. Таким образом, «Кэпиталз» опережают «Виннипег» на два потерянных очка.

Также клуб из столицы США вышел вперёд и в сводной турнирной таблице по набранным очкам, опередив канадского соперника по дополнительным показателям.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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