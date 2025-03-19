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Леон Драйзайтль не смог продлить уникальную рекордную серию игроков «Эдмонтона» в XXI веке

Леон Драйзайтль не смог продлить уникальную рекордную серию игроков «Эдмонтона» в XXI веке
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не смог отметиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой» (7:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 12:28 (sh)     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 15:14     3:0 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 19:56     4:0 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 27:41     5:0 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс) – 29:53     5:1 Дурзи (Кули, Карконе) – 36:26     6:1 Экхольм (Хайман) – 40:33     7:1 Арвидссон – 42:36    

Таким образом, Драйзайтль прервал свою результативную серию, которая длилась 18 матчей. Это был новый клубный рекорд «Ойлерз» по длительности результативной серии в XXI веке. Исторический рекорд клуба и всей НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 51 матч в сезоне-1983/1984.

В активе Драйзайтля в текущем розыгрыше регулярки 101 очко. Он забил 49 голов и отдал 52 результативные передачи в 68 сыгранных матчах.

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