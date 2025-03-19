Леон Драйзайтль не смог продлить уникальную рекордную серию игроков «Эдмонтона» в XXI веке

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не смог отметиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой» (7:1).

Таким образом, Драйзайтль прервал свою результативную серию, которая длилась 18 матчей. Это был новый клубный рекорд «Ойлерз» по длительности результативной серии в XXI веке. Исторический рекорд клуба и всей НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 51 матч в сезоне-1983/1984.

В активе Драйзайтля в текущем розыгрыше регулярки 101 очко. Он забил 49 голов и отдал 52 результативные передачи в 68 сыгранных матчах.

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