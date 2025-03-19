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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 марта
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Сегодня, 19 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Панарин (Вааканайнен, Кайлли) – 01:13     1:1 Кадри (Уигар, Зари) – 10:22     1:2 Коронато (Кадри, Уигар) – 18:03 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дворак (Галлахер, Савар) – 02:07     1:1 Батерсон (Козенс) – 16:42     1:2 Амадио (Хэмоник, Жиру) – 32:38     2:2 Хатсон (Эванс) – 43:38     2:3 Хэмоник (Перрон, Клевен) – 46:13     3:3 Андерсон (Каррье, Дворак) – 50:22     4:3 Судзуки (Галлахер, Ньюхук) – 55:23 (pp)     5:3 Андерсон (Дворак, Эванс) – 58:16     6:3 Галлахер (Дворак) – 59:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Коппанен (Колячонок, Летанг) – 04:40     2:0 Кросби (Тимминс, Грейвз) – 19:45     2:1 Палмьери – 40:17     2:2 Добсон (Хорват, Палмьери) – 45:34     2:3 Энгвалль (Добсон, Фэшинг) – 53:08     2:4 Хольмстрём (Палмьери) – 58:28    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Джонстон (Харли, Хинц) – 11:42 (pp)     1:1 Нестеренко (Минтюков, Мактавиш) – 22:48     2:1 Гранлунд (Дюшейн, Марчмент) – 24:25     2:2 Карлссон (Строум, Терри) – 33:03 (pp)     2:3 Карлссон – 39:20     3:3 Харли (Бенн, Бурк) – 44:37     4:3 Гранлунд (Харли, Хинц) – 62:32    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Холлоуэй, Нейборс) – 06:04 (pp)     0:2 Нейборс (Фолк, Томас) – 18:16     0:3 Кайру (Холлоуэй, Фаулер) – 38:50     1:3 Шей (Стэмкос, Форсберг) – 39:59     1:4 Кайру (Холлоуэй) – 53:45    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бедард (Левшунов, Бертуцци) – 03:46 (pp)     2:0 Бертуцци (Власик, Райхель) – 17:13     2:1 Ларссон (Бенирс, Шварц) – 17:44     2:2 Эберле (Стивенсон, Олексяк) – 25:55     2:3 Макканн (Бураковски) – 26:21     2:4 Бенирс (Ларссон, Данн) – 32:53     2:5 Райт (Эйссимонт, Монтур) – 35:13     2:6 Райт (Ларссон, Бураковски) – 46:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 12:28 (sh)     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 15:14     3:0 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 19:56     4:0 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 27:41     5:0 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс) – 29:53     5:1 Дурзи (Кули, Карконе) – 36:26     6:1 Экхольм (Хайман) – 40:33     7:1 Арвидссон – 42:36    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 О'Коннор (Хьюз, Блюгерс) – 04:55     1:1 Элерс (Наместников) – 14:50     2:1 Бёзер (Хьюз, Леккеримяки) – 18:29 (pp)     3:1 Хёгландер (Бёзер, Петтерссон) – 19:57     3:2 Иафалло (Танев, Шенн) – 27:07     4:2 Бёзер (Петтерссон, Хёгландер) – 33:57     5:2 Зутер (Шервуд, Дебраск) – 34:43     6:2 Зутер – 59:56    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 98 очков после 68 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 98 очками после 69 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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