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Панарин ответил, было ли поражение от «Калгари» самым разочаровывающим в сезоне

Панарин ответил, было ли поражение от «Калгари» самым разочаровывающим в сезоне
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос, было ли сегодняшнее поражение от «Калгари Флэймз» самым разочаровывающим в сезоне.

«Наверное, можно и так сказать. Сейчас сложно вспомнить, потому что поражений было много в сезоне. Нельзя так играть, когда мы боремся за свою жизнь», — приводит слова Панарина журналист Джонни Лазарус на своей странице в социальной сети Х.

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

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