Патрик Кейн — об Овечкине: просто невероятно, где он сейчас находится

36-летний нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о форме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Просто невероятно то, где находится сейчас Овечкин, учитывая количество голов, которые он забивает, несмотря на ранее полученную травму. Впечатляет то, как он остаётся продуктивным в таком возрасте. С другой стороны, это неудивительно, потому что он делал это всю свою карьеру. Мы к этому просто привыкли. Если посмотреть на протокол матча «Вашингтон Кэпиталз», обычно там значится его имя. Тем не менее всё равно впечатляет, что он делает в своём возрасте и как находит способы продолжать приносить результат», — приводит слова Кейна НХЛ.

Отметим, 39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось семь шайб.

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