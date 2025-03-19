Макдэвид набирал по 3+ очка против 32 клубов НХЛ, Коннор обошёл Овечкина и Кучерова

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой» записал на свой счёт гол и две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид набирал три очка и более против 32 клубов лиги. По данному показателю канадский форвард обошёл Александра Овечкина, Никиту Кучерова, Натана Маккиннона и Патрика Кейна, на счету которых по 31 клубу. Леон Драйзайтль и Евгений Малкин набирали три балла и более против 30 команд НХЛ.

Фото: NHL

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 7:1.