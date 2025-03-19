Макдэвид набирал по 3+ очка против 32 клубов НХЛ, Коннор обошёл Овечкина и Кучерова
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой» записал на свой счёт гол и две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид набирал три очка и более против 32 клубов лиги. По данному показателю канадский форвард обошёл Александра Овечкина, Никиту Кучерова, Натана Маккиннона и Патрика Кейна, на счету которых по 31 клубу. Леон Драйзайтль и Евгений Малкин набирали три балла и более против 30 команд НХЛ.
Фото: NHL
В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 7:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 12:28 (sh) 2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 15:14 3:0 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 19:56 4:0 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 27:41 5:0 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс) – 29:53 5:1 Дурзи (Кули, Карконе) – 36:26 6:1 Экхольм (Хайман) – 40:33 7:1 Арвидссон – 42:36
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