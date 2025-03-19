«Вашингтон» вышел в лидеры НХЛ, Кудерметова проиграла в 1-м круге Майами. Главное к утру
Возглавляемый 39-летним российским капитаном Александром Овечкиным «Вашингтон Кэпиталз» в гонке за Президентский кубок НХЛ опередил по потерянным очкам «Виннипег Джетс», 21-летняя Полина Кудерметова проиграла в первом круге престижного теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби опередил Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» вышел на чистое первое место в НХЛ по потерянным очкам.
- Полина Кудерметова проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Майами.
- Кросби вышел на чистое четвёртое место по числу очков в НХЛ за один клуб, обогнав Гретцки.
- «ПСЖ» намерен предложить рекордный для клуба контракт Ламину Ямалю.
- Три гола за семь минут помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт», у Овечкина передача.
- «Байер» объявил о потере важного игрока до конца сезона из-за травмы.
- Овечкин и Уилсон в этом году повторили клубное достижение Овечкина и Оши сезона-2016/2017.
- Панарин стал вторым россиянином, забросившим 30+ шайб в нынешнем сезоне НХЛ.
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- Игуана выбежала на корт во время матча Полины Кудерметовой на турнире в Майами.
- Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 18 на 19 марта.
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