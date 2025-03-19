«Вашингтон» вышел в лидеры НХЛ, Кудерметова проиграла в 1-м круге Майами. Главное к утру

Возглавляемый 39-летним российским капитаном Александром Овечкиным «Вашингтон Кэпиталз» в гонке за Президентский кубок НХЛ опередил по потерянным очкам «Виннипег Джетс», 21-летняя Полина Кудерметова проиграла в первом круге престижного теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби опередил Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».