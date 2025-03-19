Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас установил рекорд по очкам среди белорусов в НХЛ

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отметился двумя результативными передачами.

Протас обновил белорусский рекорд по очкам за один регулярный сезон в НХЛ, который в прошлом году установил Егор Шарангович. В сезоне-2023/2024 нападающий «Калгари» в 82 встречах записал на свой счёт 59 (31+28) баллов. Сейчас на счету Протаса в 68 играх 61 (29+32) очко.

Напомним, В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.