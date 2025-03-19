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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас установил рекорд по очкам среди белорусов в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас установил рекорд по очкам среди белорусов в НХЛ
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Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отметился двумя результативными передачами.

Протас обновил белорусский рекорд по очкам за один регулярный сезон в НХЛ, который в прошлом году установил Егор Шарангович. В сезоне-2023/2024 нападающий «Калгари» в 82 встречах записал на свой счёт 59 (31+28) баллов. Сейчас на счету Протаса в 68 играх 61 (29+32) очко.

Напомним, В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    
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